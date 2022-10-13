Пауль Ваннер стал самым молодым игроком «Баварии» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Баварии» Пауль Ваннер стал самым молодым игроком немецкого клуба, вышедшим на поле в матче Лиге чемпионов. Об этом сообщил официальный «твиттер» «Баварии».

16-летний футболист вышел на замену на 70-й минуте выездного матча 4-го тура с чешской «Викторией» (Пльзень). Команды играли на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне». Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу гостей. В составе мюнхенцев дублем отметился полузащитник Леон Горецка и по одному голу забили Садио Мане и Томас Мюллер.

После этой победы «Бавария» закрепилась на первом месте квартета С, набрав 12 очков после четырёх встреч. В следующем туре Лиги чемпионов команда встретится с «Барселоной».

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