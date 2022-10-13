Экс-футболист «Спартака» Боккетти назначен главным тренером «Вероны»

Бывший футболист «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти назначен на пост главного тренера «Вероны», информирует официальный сайт итальянского клуба.

«Клуб тепло приветствует господина Сальваторе Боккетти и желает ему хорошей работы», — написала пресс-служба «Вероны».

Напомним, Боккетти завершил профессиональную карьеру футболиста в 2021 году. До назначения в основную команду он возглавлял молодёжку «Вероны».

Боккетти выступал в России за «Рубин» с 2010 года по 2012 год. Затем Сальваторе перешёл в «Спартак» в январе 2013 года. В составе красно-белых защитник стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Боккетти провёл 115 игр и забил пять мячей.

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