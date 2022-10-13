Промес: как только вернёмся в еврокубки, мы снова себя покажем

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о целях на сезон и оценил уровень Российской Премьер-Лиги в условиях отстранения клубов от европейских турниров.

«Тренер хорошо делает свою работу, строит команду. Нам есть в чём прибавлять, есть к чему стремиться. У меня есть цель по голам за этот сезон, которая меня подстёгивает. У нас есть коллективная цель, к которой мы все вместе идём.

Не согласен, что уровень РПЛ упал. Да, сейчас мы не можем себя сравнить с лучшими клубами Европы. Но мы недавно там играли, дважды победили «Наполи». А мой бывший клуб — «Аякс» — дважды проиграл «Наполи». Как только мы вернёмся в еврокубки, мы снова себя покажем», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.