«Крылья Советов» проведут встречу с болельщиками после матча с «Сочи»
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Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» проведут встречу с болельщиками после матча 13-го тура Российской Премьер-лиги с «Сочи». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Участие во встрече примет вся команда, а посетить её смогут все присутствующие на стадионе болельщики. В рамках мероприятия можно будет пообщаться с игроками и тренерским штабом, сфотографироваться и получить автограф», — написано в сообщении клуба.
«Крылья Советов» примут «Сочи» в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Самарцы с 11 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 12 проведённых матчей. «Сочи» — на шестом месте, 20 очков.
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