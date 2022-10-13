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Турецкий журналист: думаю, Дзюба может захотеть уйти из «Адана Демирспор» в январе

Турецкий журналист: думаю, Дзюба может захотеть уйти из «Адана Демирспор» в январе
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Журналист Goal.com Самет Чайир поделился мнением об игровом времени российского нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы. 34-летний форвард вышел на шесть минут в последней встрече с «Газишехиром» (1:1), ранее не появляясь на поле в трёх встречах.

«В последнем матче Монтелла выпустил Дзюбу только на 84-й минуте, и пока нет понимания, будет ли россиянин получать игровую практику дальше или нет. Думаю, в январе Дзюба может захотеть уйти из «Адана Демирспор», если продолжит сидеть на скамейке — такой вариант не исключён. Я же по-прежнему придерживаюсь своего мнения, Дзюба — отличный нападающий. Вполне возможно, в следующее трансферное окно его может пригласить какой-то другой турецкий клуб, например, «Башакшехир», им бы пригодился такой футболист», — цитирует Чайира «РБ Спорт».

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