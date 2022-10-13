Тренер женской команды «Челси» Хейз заявила о незапланированном отпуске из-за операции

Тренер женской команды «Челси» Эмма Хейз перенесла экстренную гистерэктомию и возьмёт отпуск на время восстановления. Заместители Дениз Редди и Пол Грин будут исполнять обязанности до тех пор, пока Хейз полностью не поправится.
«Я просто хочу поблагодарить также моих замечательных врачей, доктора Алекса Лоуренса и доктора Салли Харрис за их выдающуюся заботу. Огромное спасибо нашим владельцам, совету директоров и нашему директору по персоналу Джо Стоуну за поддержку, которую они оказали, и, конечно же, всей моей семье, персоналу и игрокам.
Дорогие болельщики: вам приходилось слушать, как я ору с другой стороны поля каждую неделю, но теперь я хочу слышать вас ещё громче, потому что до моего возвращения я буду сидеть дома и смотреть игру команды по телевизору.
Я знаю, что вы будете уважать то, что моё здоровье стоит на первом месте, и сейчас я должна расставить приоритеты лично для себя. Я рассчитываю на полное выздоровление и с нетерпением жду встречи с вами в обозримом будущем», — цитирует заявление Хейз официальный сайт «Челси».
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