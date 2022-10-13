«Челси» планирует потратить на трансферы почти € 500 млн

Лондонский «Челси» планирует потратить почти € 500 млн на приобретение новых игроков в ближайшие зимнее и летнее трансферные окна, сообщает Sport Bild.

Новый владелец «Челси» Тодд Боули рассчитывает привести в свою команду несколько звёздных футболистов Бундеслиги и АПЛ.

Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку, если верить слухам, уже прошёл медицинское обследование для «Челси», и пятилетний контракт с ним будет подписан ещё до начала чемпионата мира по футболу в Катаре в ноябре этого года. Сумма трансфера оценивается в € 60 млн, что соответствует сумме отступных в новом контракте француза.

Также из «Лейпцига» ожидается переход хорватского защитника Йошко Гвардиола. Его трансфер должен был состояться ещё прошлым летом, но был сорван из-за неготовности хорвата к переходу. Следующим летом ничего не должно помешать состояться трансферу за € 80 млн.

Главная трансферная цель «Челси» на ближайшие трансферные окна — полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. На молодого англичанина клуб из Лондона готов потратить более € 120 млн, чтобы выиграть конкуренцию за него у других клубов АПЛ и Ла Лиги.

Также синие собираются заполучить полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, потенциальный трансфер которого оценивается в € 170 млн.

Ещё одним игроком Бундеслиги в списке «Челси» является защитник «Баварии» Бенжамен Павар. Его трансфер оценивается в € 30 млн.

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