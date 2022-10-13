El Chiringuito: Мбаппе не входит в трансферные планы «Реала»

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не входит в трансферные планы мадридского «Реала», сообщает El Chiringuito.



Напомним, ранее появилась информация, что 23-летний форвард хочет покинуть «ПСЖ». Мбаппе недоволен невыполненными обещаниями руководства «ПСЖ», его отношения с клубом полностью разорваны. Главными претендентами на игрока называются «Ливерпуль» и мадридский «Реал», который хотел подписать контракт с игроком ранее.



Отметим, что Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года прошедшим летом.



В текущем сезоне нападающий провёл четыре матча в Лиге чемпионов, где забил четыре гола. В чемпионате Франции Мбаппе принял участие в девяти играх, забив восемь мячей.

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