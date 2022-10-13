«Ференцварош» — «Црвена Звезда»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура Лиги Европы между венгерским клубом «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, и сербской «Црвеной Звездой». Начало – в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч пройдёт на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште, обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Даниэлем Стефански.



В матче 3-го тура в Сербии сильнее были хозяева – 4:1. За «Црвену Звезду» забивали Гелор Канга, отметившийся дублем, Стефан Митрович и Александр Катаи, единственный гол венгров на счету норвежца Кристоффера Закариассена.



Несмотря на поражение, «Ференцварош» продолжает лидировать в группе H Лиги Европы, набрав шесть очков. Для сербов победа стала первой в групповом турнире – у команды три очка и четвёртое место в квартете.