«Трабзонспор» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура Лиги Европы между турецким клубом «Трабзонспор» и «Монако», цвета которого защищает полузащитник сборной России Александр Головин. Обслужит встречу бригада арбитров из Дании во главе с Якобом Кехлетом. Начало игры – в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В матче 3-го тура в на домашней арене сильнее были монегаски – 3:1. За «Монако» забивали Виссам Бен-Йеддер, отметившийся дублем, и защитник Аксель Дисаси. В составе турецкого клуба единственный гол на счету грека Анастасиоса Бакасетаса.



«Монако» с шестью баллами занимает второе место в группе H, по дополнительным показателям уступая «Ференцварошу». «Трабзонспор» с тремя очками занимает третье место.