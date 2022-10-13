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«Трабзонспор» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

«Трабзонспор» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура Лиги Европы между турецким клубом «Трабзонспор» и «Монако», цвета которого защищает полузащитник сборной России Александр Головин. Обслужит встречу бригада арбитров из Дании во главе с Якобом Кехлетом. Начало игры – в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче 3-го тура в на домашней арене сильнее были монегаски – 3:1. За «Монако» забивали Виссам Бен-Йеддер, отметившийся дублем, и защитник Аксель Дисаси. В составе турецкого клуба единственный гол на счету грека Анастасиоса Бакасетаса.

«Монако» с шестью баллами занимает второе место в группе H, по дополнительным показателям уступая «Ференцварошу». «Трабзонспор» с тремя очками занимает третье место.

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