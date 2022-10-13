Гол Батшуайи с пенальти принёс «Фенербахче» победу на АЕКом в матче ЛЕ

Сегодня, 13 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором кипрский АЕК из Ларнаки принимал турецкий «Фенербахче». Встреча проходила на стадионе «АЕК-Арена». Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск.
Турецкий гранд сумел отличиться уже в дебюте встречи, когда Жоао Педро уверенно реализовал голевой момент после точной передачи Эзгана Алиоски. На 52-й минуте кипрский клуб сравнял благодаря голу Ивана Тричковски, который уверенно реализовал 11-метровый удар. Гости всеми силами старались снова выйти вперёд в матче, что в итоге привело к назначению пенальти в ворота АЕКа. Бельгийский нападающий Миши Баштуайи подошёл к «точке» и уверенно реализовал стандарт, который в итоге принёс турецкому клубу победу — 2:1. Также стоит отметить, что хозяева заканчивали встречу в меньшинстве, когда на 85-й минуте с поля ушёл Анхель Гарсия за вторую жёлтую карточку.
- 13 октября 2022
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