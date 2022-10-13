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Гол Батшуайи с пенальти принёс «Фенербахче» победу на АЕКом в матче ЛЕ

Гол Батшуайи с пенальти принёс «Фенербахче» победу на АЕКом в матче ЛЕ
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Сегодня, 13 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором кипрский АЕК из Ларнаки принимал турецкий «Фенербахче». Встреча проходила на стадионе «АЕК-Арена». Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск.

Турецкий гранд сумел отличиться уже в дебюте встречи, когда Жоао Педро уверенно реализовал голевой момент после точной передачи Эзгана Алиоски. На 52-й минуте кипрский клуб сравнял благодаря голу Ивана Тричковски, который уверенно реализовал 11-метровый удар. Гости всеми силами старались снова выйти вперёд в матче, что в итоге привело к назначению пенальти в ворота АЕКа. Бельгийский нападающий Миши Баштуайи подошёл к «точке» и уверенно реализовал стандарт, который в итоге принёс турецкому клубу победу — 2:1. Также стоит отметить, что хозяева заканчивали встречу в меньшинстве, когда на 85-й минуте с поля ушёл Анхель Гарсия за вторую жёлтую карточку.

Лига Европы. Группа B. 4-й тур
13 октября 2022, четверг. 19:45 МСК
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Окончен
1 : 2
Фенербахче
Стамбул, Турция
0:1 Педро – 16'   1:1 Тричковски – 52' (пен)   1:2 Батшуайи-Атунга – 80' (пен)
Удаления: Гарсия – 85' / нет
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