«Арсенал» был сильнее «Будё-Глимт», Хайкин провёл на поле весь матч

В матче 4-го тура Лиги Европы «Будё-Глимт» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Аспмюра» в Будё и завершилась победой лондонской команды со счётом 1:0.
Счёт на 24-й минуте открыл полузащитник «канониров» Букайо Сака.
Отметим, что в воротах «Будё-Глимт» весь матч провёл российский легионер норвежской команды Никита Хайкин.
«Арсенал», одержав третью победу подряд, закрепился на первом месте в группе A с девятью очками. Норвежцы после четырёх матчей имеют в активе четыре балла и занимают второе место. ПСВ и «Цюрих», также выступающие в группе A, проведут свой матч позднее, в 22:00 мск.
В других матчах Лиги Европы «Карабах» и «Олимпиакос» не смогли открыть счёт, «Фрайбург» на выезде разгромил «Нант» со счётом 4:0, «Брага» и «Юнион Сент-Жиллуа» сыграли вничью, забив шесть мячей.
- 13 октября 2022
-
22:25
-
22:19
-
22:15
-
22:10
-
21:53
-
21:50
-
21:44
-
21:44
-
21:42
-
21:40
-
21:39
-
21:36
-
21:12
-
21:09
-
21:09
-
20:50
-
20:49
-
20:47
-
20:45
-
20:30
-
20:22
-
20:15
-
20:12
-
20:12
-
20:07
-
20:00
-
19:48
-
19:45
-
19:42
-
19:37
-
19:20
-
19:14
-
19:07
-
19:06
-
18:54