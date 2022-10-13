«Арсенал» был сильнее «Будё-Глимт», Хайкин провёл на поле весь матч

В матче 4-го тура Лиги Европы «Будё-Глимт» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Аспмюра» в Будё и завершилась победой лондонской команды со счётом 1:0.



Счёт на 24-й минуте открыл полузащитник «канониров» Букайо Сака.

Отметим, что в воротах «Будё-Глимт» весь матч провёл российский легионер норвежской команды Никита Хайкин.



«Арсенал», одержав третью победу подряд, закрепился на первом месте в группе A с девятью очками. Норвежцы после четырёх матчей имеют в активе четыре балла и занимают второе место. ПСВ и «Цюрих», также выступающие в группе A, проведут свой матч позднее, в 22:00 мск.

В других матчах Лиги Европы «Карабах» и «Олимпиакос» не смогли открыть счёт, «Фрайбург» на выезде разгромил «Нант» со счётом 4:0, «Брага» и «Юнион Сент-Жиллуа» сыграли вничью, забив шесть мячей.