Левандовски: если «Золотой мяч» не отменят, его выиграет Бензема

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски считает, что французский нападающий «Реала» Карим Бензема является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч». Оба игрока претендуют на награду, церемония вручения приза пройдёт 17 октября. Действующим обладателем приза является Лионель Месси.



«Бензема, вероятно, один из фаворитов. Если «Золотой мяч» не отменят, то он, скорее всего, выиграет этот приз, да», — приводит слова Левандовского Goal со ссылкой на Movistar Plus.



В прошедшем сезоне Бензема в 32 матчах испанского первенства забил 27 мячей, в Лиге чемпионов в 12 матчах француз отличился 15 раз. Левандовски в составе «Баварии» отметился 35 голами в 34 матчах Бундеслиги, в Лиге чемпионов поляк забил 13 голов в 10 играх.