Матюиди: если Бензема получит «Золотой мяч», это будет заслуженно

Французский полузащитник Блез Матюиди выразил мнение, что фаворитом на получение «Золотого мяча» по итогам года является нападающий «Реала» Карим Бензема.



«Карим провёл невероятный сезон. Его карьера восхищает. То, чего он сумел добиться в «Лионе» или «Реале», — фантастика. Если Карим получит «Золотой мяч», это будет заслуженно. Надеюсь, он сможет отлично выступить на чемпионате мира. Для него награда будет справедливой», — приводит слова Матюиди RMC Sport.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2022 года состоится 17 октября в Париже.



В прошлом сезоне Бензема вместе с «Реалом» стал победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов УЕФА, а также обладателем Суперкубка Испании, в начале текущего сезона мадридцы выиграли Суперкубок УЕФА.

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