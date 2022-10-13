ПСВ разгромил «Цюрих» в игре Лиги Европы, забив пять мячей

Завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между ПСВ и «Цюрихом». Игра прошла на стадионе «Филипс» в Нидерландах, обслуживала встречу турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком. Победу одержали хозяева поля со счётом 5:0.



В первом тайме ПСВ удалось трижды поразить ворота швейцарцев: на 10-й минуте отличился Эрик Гутьеррес, через пять минут гол забил хавбек Йоей Верман, ему ассистировал бывший игрок московского «Спартака» Гус Тиль. На 34-й минуте третий мяч ПСВ забил Ибраим Сангаре. После перерыва Верман оформил дубль, голевая передача на счету Сангаре. Довершил разгром швейцарцев Анвар Эль-Гази.



Благодаря этой победе команда из Нидерландов поднялась на второе место в группе A, набрав семь очков. «Цюрих» не набрал очков в этом розыгрыше Лиги Европы и замыкает квартет.