Григорян назвал Талалаева одним из сильнейших тренеров в России

Российский специалист Александр Григорян, ныне возглавляющий ЖФК ЦСКА, высказался о назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».

«Считаю Талалаева на текущий момент одним из сильнейших тренеров в России. Я надеялся, что его назначат в «Локомотив», потому что, на мой взгляд, он давно готов работать в топ‑клубе и делать это эффективно. Однако «Торпедо» для него родной клуб. Для него делает честь, что он принял такой вызов. Талалаев принял «Торпедо». Теперь я могу сказать, что эту команду ждут хорошие времена», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

После 12 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 6 очков. В следующем туре «Торпедо» сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 14 октября.