Экс-игрок «Спартака»: Романцев никогда не «пихал» не по делу. Раз ругал, значит, правильно

Бывший футболист «Спартака» Андрей Гашкин высказался о бывшем главном тренере красно-белых Олеге Романцеве. По словам Гашкина, наставник никогда не ругал своих игроков без повода. Также Андрей поблагодарил Романцева за квартиру в Москве.
«Помню, как нам «напихали» в 1993-м за то, что мы не выиграли у «Океана». Вот так и отметили чемпионство (смеётся). Просто ушли в раздевалку, где нас отругали: «Что вы за чемпионы, не можете «Океан» обыграть?» Там и набор футболистов у нас был такой, что с подобными командами даже вничью не должны были играть. Упадочное настроение тогда было даже. При этом не могу вспомнить, чтобы Романцев прямо сильно кому-то «пихал» не по делу. Если ругал, значит, всё правильно. Он же главный тренер.
Благодарен ли я ему за время в «Спартаке»? Конечно. Олегу Ивановичу большое спасибо. Он всё-таки мне дал квартиру в Москве, когда узнал, что я в Талдоме живу. Правда, дать-то он её дал, но заехал я туда только в конце 94-го, перед переездом на Украину.
На моей же позиции в «Спартаке» играл Карпин. И Олег Иванович сказал мне, чтобы я поехал помочь Леониду Буряку в тернопольскую «Ниву». А раз мне сказали, то что делать? Мне квартиру дали, а я ещё буду выпендриваться? Я и поехал. О самом городе мало что вспомнить могу, мало времени было. Три месяца там отыграл, познакомился с тренером другой школы, скажем так. Тоже отличный опыт. Совсем другие упражнения и направленность», — приводит слова Гашкина «Матч ТВ».
Напомним, Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год.
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