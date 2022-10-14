Онопко: я тоже, как и Сильянов, начинал нападающим

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко поделился воспоминаниями о том, что начинал свою футбольную карьеру в амплуа нападающего, а потом его переместили на позицию центрального защитника. Онопко сравнил себя с играющим ныне защитником «Локомотива» Александром Сильяновым, который на правах аренды выступает за «Ростов».

«Я тоже был нападающим — по юношеским сборным, в «Шахтёре», «Заре». В защиту меня первым поставил Сальков в олимпийской команде, а после посоветовал попробовать в этом качестве тренеру «Шахтёра» Яремченко. Валерий Иванович прислушался и перевёл меня в оборону. Лет 20 мне тогда было, почти как Сильянову сейчас», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.