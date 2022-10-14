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Онопко: отъезд легионеров дал большой шанс молодым ребятам с российским паспортом

Онопко: отъезд легионеров дал большой шанс молодым ребятам с российским паспортом
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Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко поделился мнением, что отъезд легионеров дал большой шанс молодым ребятам с российским паспортом.

«Отъезд легионеров дал большой шанс молодым ребятам с российским паспортом. В «Ростове» сейчас формально два иностранца — армянин Байрамян и белорус Селява. Да и те по большому счёту наши — по менталитету, по всему.

Конкуренцию никто не отменял, нужно каждый день доказывать — тренеру, коллективу, самому себе. Но игровые минуты у нас получали все без исключения ребята. Если Мелёхин с Прохиным играют попеременно, то Сильянов уже закрепился в основном составе. Это не значит, что он состоялся как футболист и зарезервировал место в основе. Нет. Потерять его может и молодой, и опытный. Но Сильянов выиграл конкуренцию у более опытных ребят и на данный момент заслуженно играет в старте «Ростова» и вызывается в сборную», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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