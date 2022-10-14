Первушин: у Карпина Сильянов на глазах растёт

Первый тренер защитника «Ростова» Александра Сильянова в системе ЦСКА Денис Первушин поделился мнением о прогрессе футболиста.
«Переход в «Ростов» однозначно пошёл ему на пользу. Мальчишка попал к хорошему специалисту и на глазах растёт. У Карпина Саша прибавил в единоборствах, понимании футбола, стал активнее идти в атаку. Единственное, чего мне как тренеру и специалисту хотелось бы, чтобы КПД его передач был всё-таки повыше. Саша пытается доставлять мяч в чужую штрафную, но не всегда он доходит до партнёров. Но то, что смелее подключается в атаку, — это да. В последнем туре даже гол головой забил», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний Сильянов провёл 12 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.
- 14 октября 2022
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