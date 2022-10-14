«Бавария» представила новую форму в честь 50-летия Олимпийского стадиона

Немецкая «Бавария» на официальном сайте представила новую форму в честь 50-летия Олимпийского стадиона в Мюнхене (Германия).

«Дизайн футболки вдохновлён узнаваемой шатровой крышей всемирно известной достопримечательности Мюнхена и включает в себя красочные элементы из окрестностей арены», — написано в заявлении клуба.

Фото: Официальный сайт ФК «Бавария»

На этом стадионе команда играла с 1972 по 2005 год.

«Бавария» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 после девяти проведённых матчей. Лидирует «Унион» — 20 очков. В следующем туре мюнхенцы будут принимать «Фрайбург», который находится на втором месте, в воскресенье, 16 октября. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

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