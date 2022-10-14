Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Они сейчас лучшая команда в мире». Клопп — о «Манчестер Сити»

«Они сейчас лучшая команда в мире». Клопп — о «Манчестер Сити»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити». Команды встретятся в воскресенье, 16 октября. Начало матча — в 18:30 мск.

«Это домашняя игра, это «Энфилд», мы против «Манчестер Сити». Да, они сейчас, безусловно, лучшая футбольная команда в мире, так оно и есть, но мы всё равно попробуем, зная, что нет никаких гарантий. Знаем, что нам помогает весь «Энфилд», и попытаемся это использовать.

«Наслаждаюсь» игрой против Гвардиолы и его команды? Очень, очень. Не то чтобы мне не нравилось играть другие матчи, просто это особый вызов, потому что они хороши везде. Нет слабых мест, когда вы говорите: «Хорошо, мы можем сделать это и они могут испытывать трудности здесь или здесь». Честно говоря, их немного, но именно поэтому они такая команда, какая есть.

Да, у нас есть пара хороших результатов против них — этого недостаточно, чтобы чаще выигрывать титулы, — но в большинстве матчей мы действительно были в игре, и это всегда было очень важно. Прежде всего ты должен быть в игре, должны быть свои моменты. Бывает время, когда приходится страдать, когда они заставляют тебя бегать, но есть и другие моменты, когда мы должны доминировать, и это то, что постараемся сделать. Найти правильный баланс для таких моментов — непростая задача», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Новость по теме
Ван Дейк рассказал, как можно остановить Холанда, перед матчем «Ливерпуль» — «Ман Сити»

Видео: Самые дорогие футболисты по сумме трансферов

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022