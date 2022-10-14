Агент Шпинёв: перестановки в «Локо» напрашивались давно, но важнее — кто сядет в тюрьму?

Известный футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы братьев Миранчуков, а также многих игроков «Локомотива» прокомментировал перестановки в руководстве железнодорожников.



«Перестановки, происходящие в «Локомотиве», очевидны. Это напрашивалось давно. Кто-то говорит, что с этим решением опоздали на полгода, но у меня вопрос другой: кто за это будет отвечать? Кто сядет в тюрьму? Потому что у нас осуждают людей за более мелкие хищения. Достаточно вспомнить Колю Ларина, который так много сделал для детишек и футбола, отдавал душу, сердце и здоровье, чтобы его академия функционировала.



А в «Локомотиве» бюджетные средства были потрачены десятками миллионов евро направо и налево. Очень важно, кто действительно сядет в тюрьму», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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