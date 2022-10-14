Ван Дейк ни разу не проиграл за «Ливерпуль» дома в АПЛ. Впереди — матч с «Манчестер Сити»

Предстоящий матч 11-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» не только противопоставит друг другу двух главных претендентов на титул в прошлом сезоне, но также либо продолжит серию защитника Вирджила ван Дейка, либо закончит её на отметке в 68 матчей.



31-летний ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в январе 2018 года. С тех пор он сыграл в 68 матчах АПЛ на «Энфилде» и не потерпел ни одного поражения (57 побед, 11 ничьих). В воскресной игре с «Манчестер Сити» он может ещё на шаг приблизиться к отметке в 70 домашних матчей без поражений.



Однако «Ливерпуль» начал сезон не так здорово: у команды Юргена Клоппа 10 очков в восьми турах и 10-я строчка в турнирной таблице. У «Сити» дела намного лучше: 23 очка в девяти матчах, второе место и отставание в одно очко от лидирующего «Арсенала».



Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» в 11-м туре АПЛ состоится в воскресенье, 16 октября. Начало: 18:30 мск.

Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик: