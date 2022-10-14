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Вилья объяснил причины проблем Феликса в «Атлетико». В 2019-м за него заплатили € 127 млн

Вилья объяснил причины проблем Феликса в «Атлетико». В 2019-м за него заплатили € 127 млн
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Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Давид Вилья высказался о проблемах форварда Жоау Феликса в команде.

«У «Атлетико» отличный состав, и нелегко выйти играть вперед. Анхель Корреа выступает хорошо, Антуан Гризманн воодушевлен, когда играет, а еще есть Альваро Мората и Матеус Кунья», — приводит слова Вильи Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что 22-летний Феликс, за которого в 2019 году было заплачено € 127 млн «Бенфике», намерен покинуть «Атлетико», так как уверен, что не сможет стать игроком основного состава в команде Диего Симеоне. Феликс в нынешнем сезоне отыграл 90 минут лишь в одном матче из 11 возможных. Всего на поле в 11 играх он провёл 588 минут и отметился тремя результативными действиями.

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