Футболист «Атлетико» Феликс раздражённо бросил манишку, узнав, что не сыграет с «Брюгге»

Португальский форвард мадридского «Атлетико» Жоау Феликс остался недоволен тем, что не вышел на замену в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 0:0.
Феликс начал матч на скамейке запасных. Во втором тайме футболист приступил к разминке, но после того, как главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне использовал последнюю замену, не выпустив на поле Феликса, португальский футболист раздражённо бросил манишку на поле и направился к скамейке запасных.
После четырёх туров «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице. Набрав 4 очка.
В нынешнем сезоне Феликс принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 3 результативные передачи.
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