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«Урал» одержал три победы подряд в РПЛ, поднявшись с зоны вылета на 11-е место

«Урал» одержал три победы подряд в РПЛ, поднявшись с зоны вылета на 11-е место
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Сегодня, 14 октября, на стадионе «Ростов Арена» матчем между «Ростовом» и «Уралом» из Екатеринбурга открылась программа 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Победу во встрече одержали гости — 2:1. Для команды Виктора Гончаренко это третья победа подряд в чемпионате. Ранее они обыграли «Химки» (2:1) и «Локомотив» (4:2).

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте: Алексей Каштанов получил пас на радиусе и с разворота сделал скидку в штрафную, где Лазар Ранджелович технично перебросил Сергея Песьякова. Через несколько минут Николай Комличенко оказался на газоне после стыка с Эммерсоном: после просмотра VAR Евгений Турбин назначил пенальти, который реализовал Роман Тугарев. На 71-й минуте вышедший двумя минутами ранее Рай Влут получил передачу с фланга от Кулакова. Форвард обработал мяч и вторым касанием пробил в нижний угол ворот. В концовке встречи Бевеев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

«Урал» набрал 11 очков и поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы. Три тура назад команда из Екатеринбурга находилась в зоне вылета.

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Теги Футбол РПЛ ФК Урал •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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