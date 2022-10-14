Арбитр Кукуян: с Джикией можем покричать друг на друга, а можем ласково поговорить
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Российский судья Павел Кукуян рассказал о разговорах в подтрибунном помещении перед матчами. Он заявил, что с защитником «Спартака» Георгием Джикией у него всегда получаются особенные диалоги.
«Эмоциональнее всего разговоры с Георгием Джикией. Можем покричать друг на друга, а можем – ласково. В прошлом сезоне он подошёл ко мне в подтрибунке перед матчем и спросил: «Паш, мы сегодня как разговариваем? Спокойно или наорём друг на друга?». Говорю: «Игра покажет. Только руками не маши»
В Питере и на «Спартаке» запоминающиеся матчи. Когда болельщики начинают заводить и кричать, не слышу даже ассистента в рации. Когда эти стадионы полные, то атмосфера просто супер. Стадион заводит, у всех адреналин и эмоции», — цитирует Кукуяна Sports.ru.
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