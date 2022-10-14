Судья Кукуян: иногда хочется махнуть на тренерскую скамейку: «Кого вы выпустили?»

Российский арбитр Павел Кукуян рассказал, как ощущает себя перед матчами, на которых работает.
«Сейчас хоть перед игрой научился абстрагироваться и не читать ничего перед матчами. Но в день игры волнение сумасшедшее. Понимаешь, что сейчас приедешь на стадион, а там крики, шум, гам, футболисты. И надо выруливать, справляться с эмоциями.
Мы же тоже люди эмоциональные. Футболисты психуют, а почему мне нельзя? А мне нельзя. И я должен их эмоции впитать и свои не выбросить. Хотя иногда тоже хочется на тренерскую скамейку махнуть: «Чего вы делаете, какие замены? Кого вы выпустили?
Часто бывает, что футболисты начинают подкусывать. Кусает-кусает меня, а потом с двух метров не забил. Вот и говорю: «Ну что ты делаешь? Это что, я виноват, судья? Ты мне пять минут выговаривал, а сам с трёх метров не попал. И кто виноват, я или ты?» — цитирует Кукуяна Sports.ru.
- 14 октября 2022
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