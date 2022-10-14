Экс-форвард «Реала» Морьентес думает, что клубу не нужен Килиан Мбаппе
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес считает, что команде не нужно подписывать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Если он окажется в пределах досягаемости, для него это будет ненормальный переход после всего, что произошло летом. Сейчас «Реалу» не нужно подписывать Килиана Мбаппе», — приводит слова Морьентеса Marca.
Напомним, 23-летний Мбаппе в летнее трансферное окно мог стать игроком мадридской команды, однако в мае подписал новый контракт с «ПСЖ» на три года. Сообщалось, что сейчас Килиан разочаровался в руководстве «ПСЖ» и намерен покинуть команду из-за несоблюдения условий: форвард просил подписать несколько игроков, но ни один из них не стал его одноклубником.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе. Видеоролик:
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