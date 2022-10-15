Месси рассказал о переживаниях по поводу возможного пропуска ЧМ-2022 из-за травмы

35-летний нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси опасается получения травмы в преддверии старта чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре из-за недавних полученных повреждений его соотечественниками.

«ЧМ-2022 в Катаре – отличается от предыдущих, поскольку он проводится в другое время. Сейчас мы так близко к этому турниру, что любая мелочь, которая может с тобой случиться, может оставить тебя в стороне. Как ранее уже упомянули, ни для кого не осталось без внимания то, что случилось с Пауло Дибалой и Анхелем Ди Марией. На личном уровне это уже беспокоит каждого, а потом, увидев это, становится ещё «страшнее».

При этом, выходить на игру с мыслями об этом – неправильно. Лучше всего вести себя, как и раньше. Игра – лучший способ быть в порядке. Надеюсь, они поправятся. Я думаю, у них достаточно времени, чтобы прийти в себя», — цитирует Месси AS со ссылкой на DIRECTV Sports.

Напомним, ранее Месси заявил, что ЧМ-2022 в Катаре станет для него последним «мундиалем» в карьере. Он не планирует выступать за сборную на следующем мировом первенстве, которое пройдёт в 2026 году.