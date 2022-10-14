Месси восстановился от травмы и готов сыграть в ближайшем матче с «Марселем»

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сможет сыграть в ближайшем матче чемпионата Франции с «Марселем», сообщает RMC Sport.



Отмечается, что 35-летний форвард восстановился после травмы голени, полученной по ходу встречи с «Бенфикой» в матче 3-го тура Лиги чемпионов.



Ранее сообщалось, что в случае появления болей на тренировке Месси не будет рисковать своим здоровьем и не выступит в матче с «Марселем». Ранее аргентинец пропустил уже две игры за «ПСЖ». Сначала он не участвовал в матче с «Реймсом» (0:0), а затем не отправился в Португалию на игру 4-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:1).



В текущем сезоне Месси провёл 13 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забив восемь голов и отдав восемь голевых передач.

Как Месси тратит деньги на помощь людям?