Клопп: в «Манчестер Сити» Дарвин Нуньес забил бы на пару голов больше

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции перед игрой с «Манчестер Сити» ответил на вопросы о центрфорвардах обеих команд – Дарвине Нуньесе и Эрлинге Холанде.



«Думаю, Дарвин Нуньес уже забил бы на пару голов больше, если бы в этом сезоне играл в центре нападения «Манчестер Сити». Для них он с тем же успехом был бы хорошим нападающим, завершителем атак. Мы же должны улучшить свою игру, чтобы чаще приводить его к голевым моментам.



Я не знаю, но надеюсь, что Нуньес не занимается тем, что сравнивает себя с Эрлингом Холандом. В «Ливерпуле» он двигается постепенно, шаг за шагом. И в матче с «Рейнджерс» по его лицу было видно, насколько забитый гол был для него важен», – приводит слова Клоппа The Guardian.



Перешедший из «Бенфики» летом Дарвин Нуньес забил за «Ливерпуль» два гола в пяти матчах АПЛ. Также на его счету один мяч в Лиге чемпионов и точный удар в игре за Суперкубок с «Манчестер Сити».



Матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 16 октября. Начало – в 18:30 мск. «Сити» идёт на втором месте с 23 очками, «Ливерпуль» – пока 11-й в таблице с 10 очками.