Тен Хаг – о реализации Рашфорда в матче с «Омонией»: он должен был забить гол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг призвал форварда команда Маркуса Рашфорда быть более терепеливым, несмотря на неудачную реализацию моментов в игре 4-го тура Лиги Европы сезона-2022/2023 с «Омонией» (1:0).
«Он многое делал хорошо, но, наконец, он знает, что должен быть более терпеливым, и он должен был забить гол. Когда у тебя такие хорошие движения, ты создаёшь такие хорошие комбинации, у тебя такие хорошие действия, в таком случае ты должен финишировать. Но я знаю, что иногда это игра, это не твоя ночь, и всё дело в форме, в которой ты пребываешь в этот день. Это может поменяться к другой игре, так как я думаю, что он действительно хорошо играет, и это видно исходя из шансов, которые он создаёт.
Вот уже две игры, как ему немного не везёт. В воскресенье против «Эвертона» он заслужил забить гол, но его отменили. Он не забил в матче с «Омонией», и, возможно, это было больше по его вине, но я советую приберечь это на предстоящую неделю», — цитирует Тен Хага talkSPORT.
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