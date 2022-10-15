Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер: советую «Ливерпулю» в игре с «МС» сосредоточиться на Де Брёйне, а не на Холанде

Каррагер: советую «Ливерпулю» в игре с «МС» сосредоточиться на Де Брёйне, а не на Холанде
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о футболистах «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде и Кевине Де Брёйне.

«Холанд и Де Брёйне в «Манчестер Сити» выглядят почти как единое целое. Но я бы посоветовал «Ливерпулю» сосредоточиться на Де Брёйне, а не на Холанде в этом матче. Если остановить бельгийца, вы лишите Холанда 50% моментов, ведь связь между ними уже налажена. Для меня Де Брёйне — лучший полузащитник в мире. Да, Холанд стал настоящей сенсацией в АПЛ, но ему нужен ассистент, а лучше, чем Де Брёйне, не найти. Если бы Холанд сейчас играл за «Ливерпуль», он бы ни за что не забил столько голов, сколько у него есть сейчас», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Матч 11-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 16 октября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 18:30 мск.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Новость по теме
Клопп высказался о разнице в финансовых возможностях «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022