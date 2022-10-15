«Торпедо» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 15 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Торпедо» и «Локомотивом». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Главный судья встречи — Евгений Кукуляк (Калуга, Россия).
Хозяева занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала шесть очков в 12 играх. Железнодорожники располагаются на 14-й строчке с девятью очками.
Напомним, «Торпедо» возглавил российский тренер Андрей Талалаев. «Локомотив» покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр, исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Фёдоров.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Последний раз команды встречались в сезоне-2014/2015 РПЛ. Тогда дважды выиграл «Локомотив» — 1:0 и 2:0.
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