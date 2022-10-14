Сёмин оценил решение избрать Нагорных председателем совета директоров «Локомотива»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрин Сёмин прокомментировал решение избрать Юрия Нагорных председателем совета директоров красно-зелёных.
«Избрать Нагорных председателем совета директоров — правильное решение. Люди не справились — это была непростая и сложная работа. Теперь они уходят, а другие приходят. Нагорных — спортивный функционер. Хорошо знает спорт. В футболе не работал, зато в спорте всю жизнь. Закономерное решение — оно напрашивалось», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Отметим, что Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров. Ранее «Локомотив» также покинули главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн.
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