Сёмин оценил решение избрать Нагорных председателем совета директоров «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрин Сёмин прокомментировал решение избрать Юрия Нагорных председателем совета директоров красно-зелёных.



«Избрать Нагорных председателем совета директоров — правильное решение. Люди не справились — это была непростая и сложная работа. Теперь они уходят, а другие приходят. Нагорных — спортивный функционер. Хорошо знает спорт. В футболе не работал, зато в спорте всю жизнь. Закономерное решение — оно напрашивалось», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Отметим, что Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров. Ранее «Локомотив» также покинули главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн.

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