Думфрис: первый день в «Интере» был кошмаром

Правый защитник миланского «Интера» Дензел Думфрис рассказал о своих впечатлениях от первых дней жизни в Италии после перехода из голландского ПСВ.

«Первый день был кошмаром. Я считал себя профессионалом. Я вышел из отеля, приехал на тренировку, открыл свою сумку и увидел там две левых бутсы… Я подумал: «Боже мой, этого не может быть на самом деле», — сказал голландец в подкасте The Cor.

Думфрис перешёл в «Интер» за € 12 млн летом 2021 года. В прошлом сезоне итальянской Серии A голландец принял участие в 33 матчах, в которых забил пять голов и сделал пять голевых передач. В составе миланского клуба Думфрис стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии.

Отменённый гол «Милана» в кубковом матче с «Интером»

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