Гильерме ответил, обсуждают ли игроки «Локомотива» новости о главном тренере

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (1:0), а также высказался о новостях о новом тренере железнодорожников.

«Что касается накала в дерби, неважно, какие соперники. У нас очень плохая ситуация, поэтому мы не должны смотреть, с кем играем. Перед игрой о дерби мы тоже говорили, потому что для болельщиков это очень важно. Хорошо, что у нас получилось.



Конечно, мы обсуждаем новости о главном тренере, но это вопрос не к нам. У нас есть руководство — РЖД, которое решает эти вопросы», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, ранее пост главного тренера «Локомотива» покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр.