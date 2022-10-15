Гильерме ответил, обсуждают ли игроки «Локомотива» новости о главном тренере
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Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (1:0), а также высказался о новостях о новом тренере железнодорожников.
«Что касается накала в дерби, неважно, какие соперники. У нас очень плохая ситуация, поэтому мы не должны смотреть, с кем играем. Перед игрой о дерби мы тоже говорили, потому что для болельщиков это очень важно. Хорошо, что у нас получилось.
Конечно, мы обсуждаем новости о главном тренере, но это вопрос не к нам. У нас есть руководство — РЖД, которое решает эти вопросы», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, ранее пост главного тренера «Локомотива» покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр.
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