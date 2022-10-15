Гильерме: изменения в «Локомотиве» логичны. Мы находимся в очень тяжёлой ситуации

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал положение команды и кадровые изменения в клубе.



«Все прекрасно понимают, что мы находимся в очень тяжёлой ситуации. Перед игрой между собой поговорили, все сказали, что сложно это забывать, но мы всё равно должны быть сконцентрированы на игре. Нам нужно быстрее выйти из зоны вылета, потому что это не наше место.



Что касается изменений в клубе, считаю, это логично. Всё зависит от результата. Когда его нет, у всех команд происходит то же самое, что было у нас», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

После победы над «Торпедо» (1:0) железнодорожники поднялись на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.