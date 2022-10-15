«Лорьян» сыграл вничью с «Реймсом» в матче Лиги 1 и догнал «ПСЖ» по очкам

Завершился матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором «Лорьян» на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» принимал «Реймс». Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Матьё Вернисом, завершилась безголевой ничьей.



Отметим, что гости заканчивали встречу вдевятером: на 46-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник гостей Дион Лопи, а в компенсированное к матчу время Матьё Вернис удалил с поля игрока «Реймса» Эммануэля Агбаду.



Этот результат позволил «Лорьяну» набрать 26 очков и по очкам догнать лидера турнира – «ПСЖ», который свой матч 11-го тура проведёт завтра, 16 октября. Парижане примут «Марсель».



В следующем туре «Лорьян» 23 октября в гостях сыграет с «Труа», «Реймс» примет «Осер».