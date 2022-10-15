«Химки» на матче с «Факелом» собрали почти 1 млн рублей для мобилизованных химчан

Сегодня, 15 октября, на стадионе «Арена Химки» состоялся матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли «Химки» и воронежский «Факел». Встреча закончилась нулевой ничьей — 0:0. Деньги, собранные от продажи билетов на матч и атрибутики в день игры, руководство подмосковной команды отправило на нужды мобилизованных жителей Химок.



«Финансовые средства в размере 911 500 рублей удалось собрать в рамках матча с «Факелом». Встреча прошла в присутствии почти 2500 болельщиков.



Деньги от продажи билетов и атрибутики будут переданы на приобретение необходимого оборудования и экипировки для мобилизованных жителей города Химки», — сказано в заявлении «Химок» в телеграм-канале.

«Химки» после 13 туров занимают в турнирной таблице 15-е место, набрав девять очков.