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«Химки» и «Факел» поделили очки в матче РПЛ

«Химки» и «Факел» поделили очки в матче РПЛ
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В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» принимали воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Кирилл Левников показал восемь жёлтых карточек. Три предупреждения получили футболисты подмосковных «Химок» Аяз Гулиев, Захар Волков и Ираклий Чежия. Ещё пять жёлтых карточек — на счету игроков воронежского «Факела» Игоря Калинина, Сергея Божина, Кирилла Суслова, Андрея Менделя и Максима Максимова.

Воронежский «Факел» набрал 11 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подмосковные «Химки» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30).

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
15 октября 2022, суббота. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Комментарии
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