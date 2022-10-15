«Химки» и «Факел» поделили очки в матче РПЛ

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» принимали воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Главный арбитр встречи Кирилл Левников показал восемь жёлтых карточек. Три предупреждения получили футболисты подмосковных «Химок» Аяз Гулиев, Захар Волков и Ираклий Чежия. Ещё пять жёлтых карточек — на счету игроков воронежского «Факела» Игоря Калинина, Сергея Божина, Кирилла Суслова, Андрея Менделя и Максима Максимова.
Воронежский «Факел» набрал 11 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подмосковные «Химки» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30).
- 15 октября 2022
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