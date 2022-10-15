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«Лейпциг» обыграл «Герту» в матче Бундеслиги

«Лейпциг» обыграл «Герту» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Лейпциг» на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» принимал берлинскую «Герту». Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом, завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Лейпциг» к перерыву сумел забить три безответных мяча – отличились Эмиль Форсберг, Абду Диалло и Вилли Орбан. Однако во втором тайме команда из столицы Германии сумела вернуть интригу: на 62-й минуте пенальти реализовал Доди Лукебакио, а спустя две минуты Стеван Йоветич сократил отставание «Герты» до минимума. Больше голов зрители не увидели.

«Лейпциг» набрал 15 очков и занимает девятое место в Бундеслиге, «Герта» (8) расположилась на 15-й позиции.

Германия - Бундеслига. 10-й тур
15 октября 2022, суббота. 19:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 2
Герта
Берлин
1:0 Форсберг – 25'   2:0 Диалло – 30'   3:0 Орбан – 45'   3:1 Лукебакио – 62' (пен)   3:2 Йоветич – 64'
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