«Лейпциг» обыграл «Герту» в матче Бундеслиги
Поделиться
Завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Лейпциг» на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» принимал берлинскую «Герту». Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом, завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
«Лейпциг» к перерыву сумел забить три безответных мяча – отличились Эмиль Форсберг, Абду Диалло и Вилли Орбан. Однако во втором тайме команда из столицы Германии сумела вернуть интригу: на 62-й минуте пенальти реализовал Доди Лукебакио, а спустя две минуты Стеван Йоветич сократил отставание «Герты» до минимума. Больше голов зрители не увидели.
«Лейпциг» набрал 15 очков и занимает девятое место в Бундеслиге, «Герта» (8) расположилась на 15-й позиции.
Комментарии
- 15 октября 2022
-
21:56
-
21:49
-
21:45
-
21:40
-
21:37
-
21:28
-
21:25
-
21:24
-
21:21
-
21:00
-
20:55
-
20:45
-
20:24
-
20:10
-
20:10
-
20:05
-
20:05
-
20:01
-
19:57
-
19:52
-
19:26
-
19:21
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:41
-
18:35
-
18:35
-
18:31
-
18:28
-
18:20
-
18:08
Партнерский контент