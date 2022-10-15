Йоканович: я не выхожу к фанатам после игр? Это не прописано в моём контракте

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович после победы над «Оренбургом» со счётом 3:2 в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги объяснил, почему не выходит к команде после сыгранных встреч.

«Я не выхожу в центр поля после игр, чтобы отпраздновать с фанатами? Это не прописано в моём контракте, но, пожалуйста, не обращайте на это пристальное внимание. Это не значит, что я проявляю неуважение. Я очень уважаю фанатов «Динамо», я ценю это. Не ставьте меня в неловкое положение», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По ходу встречи хозяева уступали со счётом 1:2, однако сумели переломить ход игры и вырвать победу почти в самом конце. Благодаря этой победе «Динамо» набрало 20 очков и поднялось на восьмое место турнирной таблицы чемпионата. «Оренбург» опустился на девятую строчку, в активе команды 18 очков.