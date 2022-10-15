Роберто Фернандес: надеюсь, с каждой игрой «Динамо» будет только прогрессировать

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес прокомментировал победу команды в матче РПЛ с «Оренбургом» (3:2).



«С «Оренбургом» была довольно сложная игра. У нас не особо хорошее положение, не так много очков. Нужно было обязательно выигрывать. Надеюсь, с каждой игрой «Динамо» будет только прогрессировать.



Мы много работаем над стандартами и в обороне, и в атаке. Сегодня это принесло нам результат.



У нас была неудачная серия. Мы недостаточно хорошо играли. Слава богу, сегодня прервали неудачную серию и одержали важную победу», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



«Динамо» с 20 очками поднялось на восьмую строчку турнирной таблицы. «Оренбург» (18) — на девятом месте. В следующем туре «Динамо» встретится с «Локомотивом», «Оренбург» — с ЦСКА.

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