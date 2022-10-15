Сычевой: хочу поменять фамилию на Писарский. Это фамилия отчима, которого считаю папой

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, почему хочет сменить свою фамилию.
«У меня был отчим с самого детства. У него фамилия Писарский. Сейчас думаю над тем, чтобы поменять фамилию, потому что он меня воспитал с мамой. Думаю и хочу поменять фамилию, отчим был с детства, и я считаю его родным папой. Когда мы увидим фамилию Писарский на майке? Как будет возможность. Могу сейчас это сделать, но хочу, чтобы всё было официально», — передаёт слова Сычевого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня завершился матч между «Оренбургом» и «Динамо», где победу одержала московская команда со счётом 3:2. Благодаря этому триумфу «Динамо» набрало 20 очков и поднялось на восьмое место турнирной таблицы чемпионата. «Оренбург» опустился на девятую строчку, в активе команды 18 очков.
- 15 октября 2022
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