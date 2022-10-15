Сычевой: крымские клубы могли бы хорошо себя показывать в ФНЛ

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой поделился мнением о том, как могли бы выступить крымские клубы в российских лигах.

«Не знаю, готова ли инфраструктура крымских клубов ко второму дивизиону. Но я могу сказать, что там достойные команды с хорошим подбором игроков. Не скажу, что спокойно, но они могли бы хорошо себя показывать в Первой лиге, во Второй лиге, неважно», — передаёт слова Сычевого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня завершился матч между «Оренбургом» и «Динамо», где победу одержала московская команда со счётом 3:2. Благодаря этому триумфу «Динамо» набрало 20 очков и поднялось на восьмое место турнирной таблицы чемпионата. «Оренбург» опустился на девятую строчку, в активе команды 18 очков.