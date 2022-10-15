«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по поводу ареста Мэйсона Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» отреагировал на информацию о том, что футболист клуба Мэйсон Гринвуд был арестован по подозрению в нарушении условий освобождения под залог после ареста по подозрению в изнасиловании, нападении и угрозе убийством.



«Манчестер Юнайтед» отмечает, что Королевская прокуратура возбудила уголовное дело против Мэйсона Гринвуда. Он по-прежнему отстранён клубом до завершения судебного процесса», — сообщает пресс-служба команды.



21-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» был арестован в январе после того, как в интернете появились фотографии и видео, опубликованные девушкой Гринвуда Гарриет Робсон. Гринвуд был освобождён под условный залог, который с тех пор продлевался дважды.



Форвард не играет за клуб с января 2022 года. Гринвуд в составе «красных дьяволов» провёл 83 игры, на его счету 22 гола и четыре голевые передачи.

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