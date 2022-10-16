«Рада вся зенитовская семья». Глава совета директоров «Зенита» – о золоте женской команды

Председатель совета директоров футбольного клуба «Зенит» Елена Илюхина поздравила женскую команду с чемпионством.
«Сине-бело-голубые впервые в своей истории завоёвывают золотые медали чемпионата России среди женских команд. И делают это досрочно! Наша молодая команда не проиграла ни одного матча в нынешнем году, и, конечно, особенным для нас стал тот факт, что в текущем сезоне женский «Зенит» поставил рекорд посещаемости матчей – это случилось на домашнем стадионе «Смена» в Петербурге во втором туре финального этапа Суперлиги на матче «Зенит» – «Ростов». Мы видим, как в Петербурге любят и поддерживают женский футбол.
Также сегодня хорошие результаты показывает молодежный футбол, открыта команда U13, в ближайшее время планируется появление нескольких возрастных групп на базе Академии «Зенита». Всё больше сил мы вкладываем в развитие женского футбола: открываются новые филиалы для девочек от шести лет – это наше новое поколение будущих чемпионок!
А сегодня я искренне поздравляю нашу команду и тренерский штаб – это был великолепный сезон, и вся наша зенитовская семья радуется этому золоту», – приводит слова Елены Илюхиной официальный сайт «Зенита».
Напомним, «Зенит» впервые стал победителем женской Суперлиги. 15 октября женская команда сине-бело-голубых сыграла вничью 0:0 с «Ростовом» и сохранила отрыв от ЦСКА, досрочно выиграв чемпионат.
- 16 октября 2022
-
03:51
-
03:50
-
03:29
-
03:17
-
03:16
-
02:40
-
02:26
-
02:19
-
02:12
-
01:55
-
00:50
-
00:44
-
00:31
-
00:30
-
00:24
-
00:10
-
00:04
-
00:03
-
00:03
-
00:02
- 15 октября 2022
-
23:57
-
23:53
-
23:49
-
23:40
-
23:31
-
23:30
-
23:15
-
23:09
-
23:05
-
23:02
-
22:51
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:38