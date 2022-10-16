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«Рада вся зенитовская семья». Глава совета директоров «Зенита» – о золоте женской команды

«Рада вся зенитовская семья». Глава совета директоров «Зенита» – о золоте женской команды
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Председатель совета директоров футбольного клуба «Зенит» Елена Илюхина поздравила женскую команду с чемпионством.

«Сине-бело-голубые впервые в своей истории завоёвывают золотые медали чемпионата России среди женских команд. И делают это досрочно! Наша молодая команда не проиграла ни одного матча в нынешнем году, и, конечно, особенным для нас стал тот факт, что в текущем сезоне женский «Зенит» поставил рекорд посещаемости матчей – это случилось на домашнем стадионе «Смена» в Петербурге во втором туре финального этапа Суперлиги на матче «Зенит» – «Ростов». Мы видим, как в Петербурге любят и поддерживают женский футбол.

Также сегодня хорошие результаты показывает молодежный футбол, открыта команда U13, в ближайшее время планируется появление нескольких возрастных групп на базе Академии «Зенита». Всё больше сил мы вкладываем в развитие женского футбола: открываются новые филиалы для девочек от шести лет – это наше новое поколение будущих чемпионок!

А сегодня я искренне поздравляю нашу команду и тренерский штаб – это был великолепный сезон, и вся наша зенитовская семья радуется этому золоту», – приводит слова Елены Илюхиной официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» впервые стал победителем женской Суперлиги. 15 октября женская команда сине-бело-голубых сыграла вничью 0:0 с «Ростовом» и сохранила отрыв от ЦСКА, досрочно выиграв чемпионат.

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